وعكة صحية تتسبب في غياب هاني أبو ريدة عن احتفالية الأهلي

غاب المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر.

وتعرض هاني أبو ريدة لوعكة صحية خلال الساعات الماضية تسببت في غيابه عن التواجد في الاقصر لحضور احتفالية النادي الأهلي الكبرى.

وانطلق منذ قليل احتفالية النادي الأهلي الكبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر؛ احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر يوم الثلاثاء الماضي.

وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر لحضور الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر يوم الثلاثاء الماضي.

كما وصل أيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من الشخصيات والمسئولين.

وجهز مسئولو النادي الأهلي برنامج خاص لهذا الحدث العالمي، كما تشهد الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة.

ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الشخصيات أبرزهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين، ومن قبلهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي اعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم.

الأهلي يعتمد تصميم ستاد النادي



كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتمد في جلسته، الأخيرة، التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.