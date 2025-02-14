سباق الموت.. مصرع وإصابة شابين بحادث تصادم دراجتين ناريتين في الفيوم

لقى شاب مصرعه، متاثرًا بإصابته وأصيب آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين موتسيكل، إثر قيام الشابين بالتسابق علي طريق دمشقين الفيوم الزراعي بدائرة مركز الفيوم، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق دمشقين الفيوم الزراعي، بنطاق المركز، ووجود مصاب وجثة.



وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث انتقل، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال شابين، دراجتين بخاريتين، وقيامهما بالتسابق على الطريق اصطدما ببعضهما؛ ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ومصرع أحدهما ويدعى " حامد .س .س "20 سنه وإصابة "محمد .ش " مصاب بإصابات بالغة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والمصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم



وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث