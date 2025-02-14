الخلود يسقط أمام العروبة في الدوري السعودي بمشاركة أليو ديانج

سقط فريق الخلود في فخ الهزيمة أمام مضيفه العروبة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد نادي العروبة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل لاعبو العروبة هدفين في الشوط الثاني من اللقاء.

افتتح السوري عمر السومة التسجيل في الدقيقة 63، ثم عزز مهند محمود أبو طه تقدم العروبة بالهدف الثاني في الدقيقة 87.

مشاركة أليو ديانج

شهدت مباراة العروبة ضد الخلود مشاركة المالي أليو ديانج أساسيًا مع الأخير، ولعب اللقاء منذ بدايته حتى نهايته.

بذلك، شارك ديانج في 19 مباراة مع الخلود في الدوري السعودي من أصل 20، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

انتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الخلود عند 22 نقطة، يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع العروبة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ13.