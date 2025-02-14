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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

افتتاح معارض "أهلًا رمضان" بالمدن الجديدة في الجيزة.. غداً

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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يفتتح محافظ الجيزة غداً السبت   معارض “أهلا رمضان”، والتي تم إقامتها بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة وهي "مدينة السادس من أكتوبر – أكتوبر الجديدة ـ حدائق أكتوبر " وذلك نظراً لجاهزية هذه المعارض لتعظيم الاستفادة منها للمواطنين لما تقدمه من سلع استراتيجية ومواد غذائية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك. 

 

يأتي ذلك قبل أيام من زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالافتتاح الرسمي لحوالي 30 معرض “أهلا رمضان” هذا العام علي مستوي محافظة الجيزة بالكامل، والتي ستساهم في توفير كافه السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بكافة قطاعات المحافظة انطلاقاً من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.

 

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