باحثة: الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إفشال صفقة وقف إطلاق النار

قالت الدكتورة أماني القرم كاتبة وباحثة في السياسة الأمريكية، إن البيانات الصادرة من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي متناقضة، موضحة أن حكومة نتنياهو تسعى إلى إفشال صفقة وقف إطلاق النار، والتى تحمل بين طياتها دوافع فشلها اكثر من دوافع نجاحها.

وأضافت «القرم»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تحدث عنه ترامب هو ليس من بنات أفكاره وليست صفقة عقارية، بل هو مشروع دأبت على ترديده إسرائيل منذُ أن وجدت هذه الحرب، مؤكدة أنها خطة مقصودة وموضوعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومهدت أحداث السابع من أكتوبر الطريق لتنفيذها.

وتابعت أن هذه الخطة يتم الترويج لها من قبل الصحف الإسرائيلية، مشيرة إلى أن كل من نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية «دونالد ترامب»، نجحوا في تحويل الحديث عن من المتسبب في هذا الحرب التدميرية إلى فكرة تهجير الفلسطينيين وطمس القضية.