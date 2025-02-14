افتتاح وحدة العلاج الطبي لتأهيل صحة المرأة بمستشفى قنا العام

قام الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يرافقه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، بزيارة تفقدية إلى مستشفى قنا العام، في إطار دعم الحزب للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تم اهداء عدد من الأجهزة الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث تم افتتاح وحدة العلاج الطبي لتأهيل صحة المرأة، والتي تُعد من أوائل الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية بمستشفيات وزارة الصحة، وتضم الوحدة عددًا من الأجهزة الحديثة، من بينها جهاز تنبيه كهربائي متعدد التردادات لعلاج ضعف العضلات، بتكلفة 159 ألف جنيه، و جهاز قياس الانقباضات بالتغذية المرجعية، بقيمة 400 ألف جنيه، والذي يُسهم في تحسين برامج التأهيل والعلاج الطبيعي للنساء، و تدشين وحدة السمعيات المتطورة.

كما تفقد محافظ قنا، ونائب رئيس الحزب وحدة السمعيات التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، بقيمة إجمالية بلغت 450 ألف جنيه، وتشمل، كابينة عازلة للصوت للحفاظ على دقة الفحص والعلاج، بقيمة 200 ألف جنيه، مما يعزز دقة قياسات السمع والترددات الصوتية.

وحرص حزب مستقبل وطن على دعم قسم حديثي الولادة والعناية المركزة بالمستشفى، عبر تقديم عدد من الأجهزة الطبية الهامة، منها، حضانة أطفال حديثي الولادة، بتكلفة 360 ألف جنيه، لضمان رعاية طبية متكاملة لحديثي الولادة، فضلا عن عدد 5 مضخات محاليل، بتكلفة 250 ألف جنيه، و عدد 5 سرنجات محاليل للعناية المركزة، بقيمة 200 ألف جنيه، و ترولي نقل مرضى عناية مركزة، مزود بوصلات أكسجين، بقيمة 60 ألف جنيه، و جهاز مراقبة العلامات الحيوية للمرضى، بقيمة 50 ألف جنيه.



من جانبه أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالدعم الكبير الذي يقدمه حزب مستقبل وطن للمستشفيات الحكومية، مؤكداً أن هذه الأجهزة ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يسعى دائمًا لدعم القطاع الصحي وتوفير الأجهزة الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهات لتحقيق رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية.