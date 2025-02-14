مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بأبشواي

لقي طفل يدعى نادر كمال، يبلغ من العمر10 سنوات، تلميذ ومقيد بالصف الرابع الابتدائي، مصرعه اليوم الجمعة، بعد أن دهسته سيارة مسرعة تابعة لإدارة كهرباء الفيوم، أثناء سيره برفقة والده، على طريق عبود إبشواي، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وفور وقوع الحادث، هرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث ونقل الطفل إلى مستشفى إبشواي، ولكن القدر لم يمهله، ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه.

تلقى اللواء احمد عزت، مساعد وزير الداخلية، أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواى، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث سير على طريق قرية عبود ابشواى، ومصرع طفل صدمته سيارة على الطريق .

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الأمن مباحث مركز ابشواى إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى"نادر كمال" ، أثناء سيرة على الطريق برفقة والده، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ابشواى المركزي.

وتحررعن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على جهات التحقيق للتصريح بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وذلك لدفنه في مقابر أسرته .

وقال أحد المواطنين أن هذا الحادث يأتى ضمن سلسلة متكررة حوادث من نزيف الأسفلت الذي يعاني منه أبناء محافظة الفيوم، بسبب تهالك الطرق وعدم صلاحيتها لسير المركبات بشكل آمن ومرة أخرى، نجد أنفسنا أمام كارثة إنسانية كان يمكن تجنبها لو تم الالتفات إلى حالة الطرق وصيانتها بالشكل الذي يحفظ أرواح الأبرياء.

وناشد المواطنين للمسؤولين، بالتحرك العاجل لإعادة تأهيل الطرق المتهالكة، ووضع حلول جذرية لهذه المآسي التي تتكرر دون رادع إلى متى سيظل الإهمال يحصد أرواحنا وأرواح أطفالنا وإلى متى سيظل النزيف مستمرًا على طرقات الفيوم كافة .



أصابة مستشار بحالة هبوط داخل محكمة الفيوم



كان أحد المستشارين بمحكمة الفيوم الأبتدائية، قد أصيببحالة هبوط أثناء تواجده بمدخل المحكمة وسقط علي الارض، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم .

كان مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم تلقي بلاغا بوجود حالة إغناء بمدخل محكمة الفيوم الأبتدائية، وعلي الفور إنتقلت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن المستشار نادي محمد على 45 سنة تعرض لحالة هبوط أثناء دخوله للمحكمة، لتأدية عمله، وأصيب بالإغناء، وتم نقله الي إحدي المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، وجاري عمل الإسعافات اللازمة له.