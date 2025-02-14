"سلة مصر" تهزم لبنان في افتتاح بطولة الدوحة الدولية

استهل المنتخب المصري لكرة السلة مشواره في النسخة الثانية من بطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة بفوز ثمين على شقيقه المنتخب اللبناني بنتيجة (82-70)، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في صالة جامعة قطر.

تشارك في البطولة أربعة منتخبات هي: قطر (المستضيف)، مصر، لبنان، والفلبين. وقد شهدت المباراة تنافسًا قويًا بين المنتخبين، حيث انتهت الفترات الأربع لصالح المنتخب المصري بواقع: (23-15، 24-22، 17-19، 18-14).



تميز لاعب منتخب مصر محمد طه "ميدو" في المباراة كأفضل مسجل، حيث أحرز 26 نقطة، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار، فيما كان اللاعب الجنوب سوداني المجنس لمنتخب لبنان، اتير ماجوك، أفضل مسجل في صفوف لبنان، برصيد 17 نقطة.



وعقب نهاية المباراة، تسلم محمد طه "ميدو" جائزة أفضل لاعب في المباراة تقديرًا لأدائه الرائع.



خاض منتخب لبنان اللقاء بغياب ستة لاعبين أساسيين مؤثرين، هم وائل عرقجي وامير سعود وعلي حيدر وسيرجيو درويش وهايك جيوكشيان واومري سبيلمان الذي تم تعويضه بأتير ماجوك.

وتنظم البطولة الاتحاد القطري لكرة السلة بالتعاون مع شركة "ستيب أهيد" Step Ahead.

وتستكمل المباريات يوم السبت 15 فبراير 2025، حيث تقام الجولة الثانية من البطولة، إذ يلتقي المنتخب اللبناني مع المنتخب الفلبيني في الساعة 6:00 مساءً، تليها المواجهة المرتقبة بين المنتخب القطري والمنتخب المصري في الساعة 8:30 مساءً.

وتختتم البطولة يوم الأحد 16 فبراير 2025، حيث يلتقي المنتخب القطري مع شقيقه اللبناني في الساعة 6:00 مساءً، ويليها اللقاء بين المنتخب المصري والمنتخب الفلبيني في الساعة 8:30 مساءً.