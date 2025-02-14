محافظ قنا يشارك في احتفالية توزيع 100 جهاز عروس بحضور قيادات مستقبل وطن

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في حفل توزيع جهاز 100 عروس، نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى عدد من أمناء الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا. وكان في استقبال قيادات الأمانة المركزية، محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بمحافظة قنا، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

شهدت قيادات الأمانة المركزية للحزب احتفالية كبرى بالصالة المغطاة في استاد الألومنيوم الرياضي بمدينة نجع حمادي، حيث تم توزيع جهاز 100 عروس، متضمناً أجهزة كهربائية ومنزلية متكاملة، بالإضافة إلى بعض الأدوات الكهربائية الأساسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، والمساهمة في إدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن.

في كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس الدور الإيجابي للمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة

كما أشاد بجهود حزب مستقبل وطن في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء المحافظة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تُسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

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