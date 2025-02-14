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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد العوضي يروج لمسلسله فهد البطل "البرومو الطرش"

أحمد العوضي
أحمد العوضي
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روج الفنان أحمد العوضي لمسلسله "فهد البطل"، والذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.

نشر الفنان أحمد العوضي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، البرومو الدعائي للمسلسل ليشارك به جمهوره.

وعلق الفنان أحمد العوضي على فيديو البرومو الدعائي للمسلسل "البرومو الطرررررش ل فهد البطل بشووووويشه".

https://www.facebook.com/share/v/16Bron8DXv/?mibextid=qi2Omg

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا على البرومو بشكل كبير، وجاءت التعليقات بتوقع أنه المسلسل رقم ١ في رمضان.

ظهرت أحداث المسلسل بشكل تصاعدي تشويقي، وجاءت الأحداث بشكل صراع بين أطراف كثيرة، ودخول فهد البطل السجن وخروجه للانتقام.

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، حمزة العيلي،  والإخراج محمد عبد السلام.

احمد العوضي فهد البطل مسلسل موسم رمضان كارولين عزمي