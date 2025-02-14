سيناتور أمريكية: لا ينبغي مناقشة أي اتفاق سلام بدون أوكرانيا

قالت السناتور الديمقراطية من ولاية نيو هامبشاير الأمريكية جين شاهين إنه لا ينبغي مناقشة أي اتفاق سلام دون أوكرانيا.

وفي كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة، أشارت شاهين إلى "النهاية المضطربة للحرب الأمريكية في أفغانستان"، وقالت: "كان أحد الأخطاء في أفغانستان هو أن الحكومة الأفغانية لم تكن على طاولة المفاوضات عندما تفاوض الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى على اتفاق سلام هناك".

وقد ترددت تعليقات شاهين العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تعليقات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن سبل إحلال السلام في أوكرانيا، وإنهاء الحرب الراهنة مع روسيا.