عبد الحق بن شيخة يتولي تدريب مودرن سبورت

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

جاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالتالي:

عبد الحليم علي - مدير الكرة

عبد الحق بن شيخة - المدير الفني

فريد زميتي - مدرب

أحمد صالح - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

فريد بلملاط - مدرب حراس

كمال بوجنان - المعد البدني

محلل الأداء - سيصل مصر خلال أيام

يمتلك بن شيخة والذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري الأول عام ٢٠١٠، مسيرة تدريبية كبيرة وحافلة أبرزها إتحاد العاصمة الجزائري والذي حقق معه لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الافريقي كما حصد لقب كأس السوبر الإفريقي مع فريق نهضة بركان وكأس تنزانيا مع فريق سيمبا كما حقق ٣ ألقاب مع فريق شباب بلوزداد وكأس قطر مع فريق أم صلال وبطولة تونس مع فريق الإفريقي التونسي وله تجارب مميزة وعديدة مع أندية كثيرة أبرزها إتحاد كلباء الإماراتي وشبيبة القبائل والرجاء البيضاوي وإتحاد طنجة والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر وغيرها.