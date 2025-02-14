نيوم ينتصر على جدة في دوري «يلو» بمشاركة أحمد حجازي

انتصر فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، على ضيفه جدة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

تواجد أحمد حجازي في تشكيل نيوم الأساسي ضد جدة، ولعب المباراة كاملة، ليشارك في فوز فريقه وتصدر دوري «يلو».

سجل أحمد عبده الهدف الأول لرفاق حجازي في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله أحمد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وأحرز ميدوين بيتيجي هدف جدة الوحيد في اللقاء في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بفوز نيوم بنتيجة 2-1.

أرقام أحمد حجازي مع نيوم

شارك أحمد حجازي في 11 مباراة مع نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

انضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتلك النتيجة، تصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن الحزم في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد جدة عند 29 نقطة في المركز الثامن.