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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السوداني يؤكد أهمية الشراكة مع حلف الناتو في تدعيم أمن العراق واستقراره

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أهمية الشراكة مع حلف شمال الأطلطني "الناتو" في تدعيم أمن العراق واستقراره.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني، في مقر إقامته بمدينة ميونخ، مع قائد قيادة القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأدميرال ستيوارت مونش، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي مع حلف ( الناتو) في مجال التدريب، والتنسيق الاستخباري، والدعم اللوجستي، وذلك بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة لقائد الحلف إلى العراق، كما جرى التأكيد على استمرار الحوار الأمني العالي المستوى تمهيدا للاجتماع الثنائي الذي سيعقد ببغداد في وقت لاحق من العام الحالي.

وشدد السوداني بحسب البيان على أهمية التعاون، في ضوء الشراكة الطويلة الأمد مع (الناتو)، من خلال الدور الاستشاري في مجال محاربة الإرهاب وتطوير وتأهيل القوات الأمنية العراقية، وبما يسهم في تدعيم أمن العراق واستقراره.

ومن جانبه، أكد الأدميرال مونش أهمية العلاقة الثنائية في مجال تقديم المشورة والتدريب، مشيدًا بالتطور الكبير في قدرات القوات العراقية على مواجهة التحديات وفرض الأمن.

محمد شياع السوداني الناتو العراق