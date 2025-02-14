حبس 4 عناصر إجرامية لضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة في البحيرة

قرر عمرو عارف مدير نيابة مركز أبو المطامير تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس أربعة عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية وذلك على خلفية ضبطهم وبحوزتهم "كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام حشيش - 4000 قرص لعقار "التامول" 15 بندقية "آلية - خرطوش" - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وذلك بقرية الكفاح التابعة لدائرة مركز شرطة ابوالمطامير بمحافظة البحيرة.

كما قرت النيابة العامة التصريح بدفن عنصر اجرامى قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، وأسفر التعامل عن مصرعه.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن" الأسكندرية - البحيرة " بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد "6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة" بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع "عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات - سلاح بدون ترخيص - مقاومة سلطات - إطلاق أعيرة نارية ".. ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه "، وضُبط الآخرين وبحوزتهم "كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام حشيش - 4000 قرص لعقار "التامول" - 15 بندقية "آلية - خرطوش" - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان المتوفى عقب العرض على الطب الشرعى، وكذلك حبس أربعة عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات.