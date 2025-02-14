تنشيط السياحي تشارك في معرض ميلانو الدولي

شاركت هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي في بورصة السياحة الدولية BIT 2025 بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا، والتي تعد أهم وأقدم معرض سياحي في إيطاليا ووسط أوروبا، وتحرص الوزارة على المشاركة بها سنوياً.

وقد افتتح الجناح المصري عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفيرة منال عبد الدائم قنصل مصر العام في ميلانو، و شيرين سمير لبيب مسئول الملف الإيطالي بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من ممثلي الفنادق وشركات السياحة المصرية.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد عمرو القاضي عدة لقاءات مهنية مع عدد من كبار منظمي الرحلات الإيطاليين وشركات الطيران وشركات العلاقات العامة المتخصصه بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع العديد من ممثلي وسائل الإعلام الإيطالية المتخصصة في الشأن السياحي، والتي تم خلالها التأكيد على أن السوق الإيطالي يعد من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، ويهتم سائحيه بالمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري و بزيارة الوجهات السياحية المتعددة به منها القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالي و سيوة والصحراء البيضاء.

وخلال هذه اللقاءات، أكد عمرو القاضي على التنوع السياحي الذي تتميز به مصر مستعرضاً استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية التي تركز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية المتميزة بمصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث التنوع السياحي Unmatched Diversity.

كما أشار إلى المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة لمصر وما شهدته من نمو غير مسبوق خلال عام 2024 حيث بلغ أعداد السائحين 15.750 مليون سائح وذلك على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يعكس الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر.

وتطرق أيضاً للحديث عن التطوير الذي تشهده البنية التحتية الأساسية ولاسيما في المقاصد السياحية، والمدن السياحية الجديدة التي تم إقامتها والمطارات الجديدة التي تم إنشائها.

وتحدث أيضاً عن منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة وما تشهده من تطور وتنمية حضرية، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري وما يشهده حالياً من تشغيل تجريبي، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي سيتم افتتاحه قريبا، ومسار العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدد من المقاصد السياحية بمصر منها الفيوم باعتبارها مقصد سياحي قريب من القاهرة ويمكن زيارته لمدة يوم أو ليلة واحدة، وكذلك مدينة الإسكندرية المقصد الكزموبوليتان.

وقد شاركت الوزارة هذا العام في المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 متر مربع، ويضم عدد 13 عارض مصري يمثلون فنادق وشركات سياحة وشركات طيران من بينها شركة مصر للطيران.

