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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يطلع مجلس الأمن الروسي على نتائج مباحثاته مع ترامب

بوتين
بوتين
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي نتائج محادثاته مؤخرا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن اجتماع بوتين بأعضاء مجلس الأمن الروسي كان مغلقا وأنه أطلعهم على بدء الاتصالات بين موسكو وواشنطن.

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي الأربعاء الماضي، مباحثات هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف حيث بحثا تبادل البلدين الموقوفين والسجناء وسبل التسوية في أوكرانيا.

كما تطرقا إلى الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي.

 واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات وأعربا عن استعدادهما للقاء. 

ترامب بوتين مجلس الأمن الروسي موسكو وواشنطن الكرملين