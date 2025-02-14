محافظ البحيرة تتفقد مواقع إقامة الأنشطة الرمضانية.. صور

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع المقرر إقامة جانب من الأنشطة الرمضانية بها ضمن أكبر حملة للفعاليات الرمضانية تشهدها المحافظة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وحرصًا على تقديم فعاليات دينية وثقافية متنوعة للأطفال والشباب طوال ايام الشهر الكريم.

شملت الجولة تفقد منطقة مسجد الحبشي، وحديقة الوحدة المحلية بشبرا (محطة الأتوبيس سابقًا) .

ومن المقرر أن تحتضن تلك المواقع تحفيظ القرآن الكريم للنشء وعقد مسابقات وتفديم جوائز لهم، بلاضافة إلى فعاليات روحية ودروسًا دينية لتعزيز القيم الإيمانية، وإقامة ساحة رمضانية لاستضافة الأنشطة الدينية والثقافية المتنوعة التي تستهدف الأطفال والشباب، بالإضافة لفعاليات ترفيهية وتثقيفية في أجواء رمضانية مميزة.

وأكدت محافظ البحيرة أن رمضان هذا العام سيكون مميزًا ومختلفًا، من خلال تقديم فعاليات متنوعة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، وتساهم في نشر الوعي الديني والثقافي والرياضي وتعزيز القيم المجتمعية في أجواء من البهجة والروحانيات وذلك بالإضافة إلى التكافل والتكاتف الاجتماعي.

وشددت على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح تلك الفعاليات وضمان توفير بيئة آمنة وجاذبة لجميع المشاركين، مع التركيز على الاهتمام بالنشء والشباب خلال الشهر الكريم.