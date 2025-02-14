تامر حسني يحتفل بعيد الحب بمشهد ساخر من "عمر وسلمي"

احتفل الفنان تامر حسني بعيد الحب، الموافق اليوم 14 فبراير، بطريقه ساخره بمشهد من فيلم “عمر وسلمي”.

ونشر الفنان تامر حسني على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مشهد له مع الفنان الراحل عزت أبو عوف، من فيلم عمر وسلمى.

وعلق تامر حسني على المشهد بتفاصيل ما حدث أثناء تصوير فيلم "عمر وسلمى"، وما حدث مع الراحل عزت أبو عوف ليخرج المشهد بطريقه كوميديه.

https://www.instagram.com/reel/DGDy9MosXvS/?igsh=MXV4ejFxdHZ1Y2IxOA==

وجاء تعليق الفنان تامر حسني "كل ڤالنتاين غصب عني لازم أفتكر المشهد ده و فاكر وأنا بألفه مخصوص لحبيبي النجم الغالي أوي الله يرحمه دكتور عزت ابو عوف و كل شويه أخليه يعيد كلمة إيه ڤالنتاين عشان يزعق فيها، و كل شويه يعملها عادي و أقوله لا مش موافق عندك أحلى و هو يقولي حلو كده وأنا اقوله لا معلش عايز أضحك لحد ما راح ضارب واحدة ااااااااععع ڤالنتاينو راح مفاجئني كمان ياروح النونه وخلاني قاعد بضحك بجد لآخر المشهد"

وتابع الفنان تامر حسني منشوره: "وأنا عمال أقول جوايا أنا بضحك بجد و ببوظ المشهد الراجل يا خساره هنعيده لحد ما المخرج الكبير أحمد البدري رحمة الله قال إنه عجبه و حس إن روح المشهد كده أحلى حبايب قلبي الغاليين كل يوم حب و إنتوا طيبين".

يشار إلى أن فيلم “عمر وسلمى” حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه في الجزء الأول، ونجح في تقديم ثلاث أجزاء للعمل، بطولة تامر حسني، عزت أبو عوف، مي عز الدين، مروه عبدالمنعم.