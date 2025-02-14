أفغانستان تتعرض لزلزال جديد شدته 4.2 درجة

أعلن المركز القومي الأفغاني لرصد الزلازل أن أفغانستان تعرضت اليوم الجمعة، لزلزال جديد بلغت شدته 2ر4 درجة بمقياس ريختر.

وذكر المركز في تدوينة نشرها اليوم على منصة إكس أن الزلزال وقع عند خط عرض 56ر36 درجة شمالا، وخط طول 49ر71 درجة شرقا، وأنه تم رصده على عمق 125 كيلومترا.

وأضاف المركز أن الهزات الأرضية شائعة الحدوث في هذه المنطقة، حيث تعرضت لزلازل متقاربة من حيث درجة شدتها خلال الفترة ما بين 9 - 12 فبراير الجاري، وأنه يتم توصيفها على أنها "زلازل ضحلة"، وأن هذا النوع من الزلازل يعتبر أكثر خطورة من الزلازل العميقة، لأنها تطلق طاقة أكبر بالقرب من سطح الأرض؛ مما يتسبب في حدوث هزات أرضية قوية من شأنها التسبب في حدوث أضرار مادية وخسائر بشرية، وذلك بالمقارنة بالزلازل العميقة، التي تفقد طاقتها أثناء إنتقالها إلى سطح الأرض.

من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية أن أفغانستان مازالت عرضة بدرجة كبيرة لكوارث طبيعية، من بينها الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات الموسمية.

وحذر المكتب الأممي لدى أفغانستان - مجددا - من أن الزلازل المتكررة هناك؛ تتسبب في تعرض التجمعات السكنية الأفغانية لمزيد من الضرر، مشيرا إلى أن هذه التجمعات تعاني - بالفعل - من آثار التخلف والصراعات المستمرة منذ عشرات الأعوام.