ads
الجمعة 14 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عقد المؤتمر والمعرض السنوي الدولي للأسمدة 18 فبراير

الأمين العام للاتحاد
الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة سعد ابو المعاطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الاتحاد العربى للأسمدة، عقد المؤتمر والمعرض السنوي الحادي والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة  الدولي التابع للجمعية الأمريكية للأسمدة هذا العام في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، بالقاهرة.


وصرح الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة الكيميائى سعد ابو المعاطي، أن دور المنطقة العربية مهيأ للنمو، مدفوعًا بالتركيز القوي على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية و الاستدامة البيئية. بناءً على نجاح الأحداث السابقة.


وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة من المتوقع أن يستقبل مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة هذا العام ما يقرب من 1000 زائر ومشارك. 

يجمع المؤتمر بين أصحاب المصلحة الإقليميين و المنتجين والموزعين والتجار وصناع القرار في الصناعة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا و الأمريكيتين وآسيا، وهو بمثابة منصة تواصل عالمية رائدة في صناعة الأسمدة.

 

الأسمدة المؤتمر العربي للاسمدة