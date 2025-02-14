عقد المؤتمر والمعرض السنوي الدولي للأسمدة 18 فبراير

أعلن الاتحاد العربى للأسمدة، عقد المؤتمر والمعرض السنوي الحادي والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة الدولي التابع للجمعية الأمريكية للأسمدة هذا العام في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، بالقاهرة.



وصرح الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة الكيميائى سعد ابو المعاطي، أن دور المنطقة العربية مهيأ للنمو، مدفوعًا بالتركيز القوي على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية و الاستدامة البيئية. بناءً على نجاح الأحداث السابقة.



وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة من المتوقع أن يستقبل مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة هذا العام ما يقرب من 1000 زائر ومشارك.

يجمع المؤتمر بين أصحاب المصلحة الإقليميين و المنتجين والموزعين والتجار وصناع القرار في الصناعة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا و الأمريكيتين وآسيا، وهو بمثابة منصة تواصل عالمية رائدة في صناعة الأسمدة.