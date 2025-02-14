سيدة تتهم طليقها باستئجار بلطجية لطردها من مسكن الزوجية

تقدمت سيدة تدعي رحاب ر ببلاغ شرطى يحمل رقم 881 لسنة 2025 ، تتهم طليقها باستئجار بلطجية لاقتحام شقتها بغرض طردها من مسكن الزوجية ، وتولت النيابة التحقيق .

قالت السيدة في بلاغها أنها فوجئت بطليقها ويدعي م . ع وهو رجل أعمال يقوم بتطليقها غيابيا دون علمها ، رغم عدم وجود أية خلافات سابقة بينهما خلال فترة زواجهما .





وأضافت في بلاغها أنها في اليوم الثالي لإبلاغها بالطلاق ، اتهمت طليقها رجل الأعمال باستئجار 12 بلطجيا ليقتحموا شقتها وقاموا بتكسير الشقة ، وطالبوها بإخلاء الشقة علي الفور لصالح طليقها ، مما اضطرها لمغادرة مسكنها لإنقاذ طفليها اللذين تم ترويعهما ، علاوة علي قيامه بالاستيلاء علي 5 شقق تمتلكها ، وأشارت أنها حررت كذلك بلاغا للمحامي العام وكذا قدمت بلاغا للمجلس القومي للمرأة لحمايتها مما تتعرض له من جانب طليقها .





تمكن اهالي منطقة الاعصر الأولى في دمياط من العثور على جثه أحد الأشخاص بمنطقه الاعصر الاولى تبين أنها للطالب عبدالله محمد السعيد حبيب 21 سنه طالب للفرقه الرابعه جامعه دمياط كليه سياحه وفنادق.

تجمهر الأهالي وتم العثور على الشاب المذكور حيث قام بشنق نفسه فى غرفته وانتقل الى مكان الواقعه مأمور قسم ثانى ورئيس مباحث قسم ثانى ووكيل نيابه دمياط.

وصرحت النيابه بنقل الجثه بعد المعاينة الى مشرحه مستشفى التخصصى بواسطه سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابه لحين استكمال التحقيقات.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط حملة مكبرة على مخازن الخردة ورفع الانشغالات بقرية الرياض مركز كفر البطيخ بناء على توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بشأن الارتقاء بالمحيط البيئي وإزالة مخازن الخردة بمراكز ومدن وقرى المحافظة .