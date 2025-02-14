وكيل مديرية الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع المركزي

قام الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، بزيارة ميدانية لمستشفى بركة السبع المركزي، اليوم الجمعة تفقد خلالها الأقسام المختلفة للمستشفى.

شملت جولته المرور على أقسام الاستقبال، العناية المركزة للقلب، العناية العامة، العمليات، الحضانات، ورعاية الأطفال , ورافقه في هذه الزيارة الدكتور أحمد عرفة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، حيث تم الوقوف على مستوى الخدمة المقدمة في كل قسم من هذه الأقسام، والتأكد من جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة من قبل المديرية لتحسين وتطوير الأداء الطبي داخل المستشفيات التابعة للوزارة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وفعالة لجميع المرضى.