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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية "صور"

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية في الاقصر
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تنطلق بعد قليل احتفالية النادي الأهلي الكبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر؛ احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر  يوم الثلاثاء الماضي.

جهز مسئولو النادي الأهلي برنامج خاص لهذا الحدث العالمي، كما تشهد الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة.
ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الشخصيات أبرزهم  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين، ومن قبلهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي اعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم.

الأهلي يعتمد تصميم ستاد النادي

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، اعتمد في جلسته، الأخيرة، التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.
 

الأهلى احتفالية الأهلي الدير البحري بالأقصر