المؤبد لمسجل خطر طعن عامل لخلافات على ركنة دراجة نارية بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد في قتل عامل بسبب خلافات على ركنة دراجة نارية أمام عقار المتهم بمنطقة السلام.

واسندت النيابة العامة للمتهم «ا.ف» مسجل خطر قتل المجني عليه «ص.م» عامل تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح أبيض مطواة بغير مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم انتظر المجني عليه في المكان الذي أيقن أنه سيقف بدراجته، وبمجرد رؤيته طعنه في قلبه ليسقط أرضًا، قبل أن ينهال عليه بالتعدي بالضرب المبرح عليه قاصدًا قتله، ما أدى إلى وفاته في الحال وجلس بجوار المجني عليه وتركه غارقًا في دمائه ولم يحاول إسعافه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم سيئ السمعة ودائم الشجار مع جيرانه، وعليه سوابق جنائية في سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري، وقبل الواقعة باسبوع نشبت مشاجرة مع المجني عليه، وقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ورفض أن يركن دراجته أمام العقار فأخرج المتهم سلاحًا أبيض مطواة من طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات وجلس المتهم بجوار المجني عليه، وسط حالة من الذعر أمام الجيران والمارة بالشارع.

وكشفت مناظرة النيابة العامة عن أن الجثة لعامل أنه في العقد الثالث من عمره به طعنة في القلب وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد أدت لنزيف داخلي وتوقف الدورة الدموية والوفاه في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين العثور على جثة عامل أسفل عقار بمنطقة السلام.

وكشفت التحريات عن أن مسجلا خطر وراء ارتكاب الجريمة بسبب الخلافات على ركنة دراجة نارية، وأن المتهم تشاجر مع المجني عليه، وطعنه وسط المارة، وألقت قوات قسم شرطة السلام القبض على المتهم وبمناقشته اعترف بالواقعة لخلافات بينهما وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيابة التحقيقات.