وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يلتقون بميونخ هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيعقدون محادثات في ميونخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في أول اجتماع ثلاثي من نوعه منذ إطلاق إدارة دونالد ترامب الثانية.

وذكرت الوزارة - في رسالة إلى الصحفيين، أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه-يول" سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا على هامش مؤتمر ميونخ الأمني في ألمانيا يوم السبت.

وأضافت الوزارة: "نتوقع أن يكون هذا الاجتماع بمثابة فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وكذلك مناقشة القضية النووية الكورية الشمالية والشؤون الإقليمية، وتعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي".

وستأتي المحادثات الثلاثية بعد اجتماع وزير الخارجية الكوري مع نظيره الأمريكي في أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولي روبيو منصبه.

ومن المقرر أن يغادر "جو" إلى ميونخ اليوم، في أول رحلة خارجية له منذ الاضطرابات السياسية التي اندلعت في كوريا الجنوبية بسبب محاولة الرئيس يون سيوك-يول لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.

وقال مكتب وزير الخارجية الكوري الجنوبي في وقت سابق إن الوزير يخطط لمناقشة التحالف الثنائي في ظل إدارة ترامب والتنسيق بشأن سياساتهما تجاه كوريا الشمالية مع نظيره الأمريكي.

ومن المتوقع أيضًا أن يسلط جو الضوء على مساهمات كوريا الجنوبية في دعم وجود القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، وموقف سول من إعلان ترامب الأخير عن رسوم جمركية جديدة على الواردات، وفقًا للوزارة.