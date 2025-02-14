أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للمشروعات القومية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 8 إلى 14 فبراير، عددا من الأنشطة التي شملت لقاءات ومتابعات لقطاعات حيوية عدة، مثل قطاع الطاقة الذي يعد من أهم الركائز لضمان تلبية احتياجات البلاد في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز قدرة البلاد التصديرية.

وتابع آخر المستجدات في القطاع الصحي التزامًا من الحكومة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لجميع المواطنين، علاوة على الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص ملفات التنمية الاجتماعية والمبادرات، لدفع العمل في تلك الملفات الحيوية وهو ما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية،.

وشمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، متابعة التطورات في مشروعات الإسكان والتطوير العمراني ومعدلات تنفيذ العمل في المشروعات الاستثمارية الهامة بهذا القطاع، بجانب متابعة سير العمل التشاركي بين مختلف الجهات والقطاعات الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.



وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل زيارة موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، وقد أوضح سيادته أن الزيارة تأتي بعد عودة الحفار للموقع بنهاية شهر يناير الماضي، وإيذانًا باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل.

ويضم الحفار مساحات كبيرة تمكن استيعاب المعدات والمهام المطلوبة لاستكمال عملية الحفر بما يوفر الجهد والوقت، كما تمكن المنظومة الكهربائية الحفار من العمل في الظروف المناخية المختلفة.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد أكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعد تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، علمًا بأن تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة أكثر من 51 مليار جنيه في 6 محافظات لتغطية 6 ملايين مواطن، ومتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية.

ويشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أيضًا، عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بـ 253 قرية في إطار المرحلة الأولى، وهناك 1057 قرية وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وجار الانتهاء من 120 قرية خلال شهر فبراير الجاري.

وإلى جانب ما سبق أشار التقرير إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية، مؤكدًا أن مخطط مدينة "رأس الحكمة" سيُمثل طفرة عمرانية هائلة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وسيكون فرصة جيدة للغاية أمام الشركات المصرية في المجالات المختلفة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزيري الكهرباء والبترول لمتابعة جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف المقبل وتحسين كفاءتها، وقد أكد خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بمتابعة مشروعات وزارة الكهرباء لإدخال المزيد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، بما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الطاقة.

وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، ترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وقد أكد سيادته اهتمام الدولة بمتابعة موقف تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الشركاء الدوليين نظرًا لدوره الفاعل في تعزيز أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، علمًا بأن نحو 8.2 مليون مواطن استفاد من البرنامج في محافظتي سوهاج وقنا اللتين شهدتا تنفيذ 5130 مشروعًا ساهمت في توفير نحو 369 ألف فرصة عمل.

وخلال الأسبوع الجاري، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وقد وجه سيادته بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وكذلك تسريع وتيرة تعويض المستحقين مع الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير.

وذكر التقرير أنه تم الحصول على نحو 1024 فدانًا من أصل حوالي 1295 فدانًا، بما تخطى 79% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، وتشمل المرحلة العاجلة للتطوير إقامة 94 برجًا سكنيًا وتجاريًا بواقع 4092 وحدة سكنية، ويبلغ عدد الأبراج الجاري تنفيذها حاليًا 50 برجًا بإجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية.

وأخيرًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمراحل المتبقية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف بشرق القاهرة، وقد أشاد سيادته بتشغيل القطار الكهربائي الخفيف الذي أصبح ينقل عشرات الآلاف من الركاب إلى المدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبين التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 100% في المرحلتين الأولى والثانية، مقابل 62% للمرحلة الثالثة، كما تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الرابعة وجارِ البدء في التنفيذ.