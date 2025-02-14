محافظ المنوفية: إزالة 195 حالة تعدي منذ بدء الموجة 25

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 195 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاق الموجة في 8 فبراير الجاري ، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

وأوضح المحافظ أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 25 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) علي مساحة 3559 م2، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لـ 18 حالة بناء مخالف تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية علي مساحة 1460 م2 ، وإزالة 12 حالة بناء بدون ترخيص علي مساحة 2020 م2 بنطاق المحافظة ، وكذا إزالة 140 حالة مباني مخالفة علي مساحة 10945 م2 بنطاق المحافظة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة ، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة .

يذكر أن الموجة الــ 25 سيتم تنفيذها علي 3 مراحل ، المرحلة الأولى بدأت عملها يوم السبت الموافق 8 وتستمر حتى 28 فبراير الجاري ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتي 28 مارس المقبل ، والمرحلة الثالثة ستبداً عملها في الفترة من 5 وحتي 25 إبريل 2025 .