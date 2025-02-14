بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يناقشان قضايا الشباب بحضور نواب البرلمان

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر ديوان عام محافظة الأقصر، بحضور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة الملفات المتعلقة بتطوير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

الاجتماع

شهد الاجتماع حضور كلا من أعضاء مجلس النواب، النائب بهجت الصن، النائب باهي أمين، النائبة زينب السلايمي، والنائبة أماني الشعولي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ: النائب محمد عطالله، والنائب محمد عبدالعليم الضبعاوي.

اللقاء تناول خطة تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالأقصر

تناول اللقاء، عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها خطة تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمحافظة، وسبل توفير الدعم اللازم لتحسين بنيتها التحتية، كما تم مناقشة المبادرات الشبابية التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع، على أهمية التعاون بين الوزارة والجهات التنفيذية والتشريعية في تحقيق رؤية الدولة لدعم الشباب وتوفير بيئة رياضية متطورة، كما شدد على الدور المحوري الذي يلعبه نواب البرلمان في نقل احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بأهمية الشراكة بين مختلف الجهات لدعم قطاع الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز الأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات الشبابية.

في ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تعزيز التعاون المشترك لمتابعة تنفيذ المشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة، مع التأكيد على مواصلة عقد لقاءات دورية لمناقشة المستجدات والتحديات والعمل على حلها.

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