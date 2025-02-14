تشكيل الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره الرياض على ملعب المملكة أرينا في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود سالم الدوسري تشكيل الهلال أمام الرياض، إذ يتواجد ضمن ثلاثي هجومي رفقة الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو وكايو سيزار.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، بينما يأتي الرياض في المركز السابع وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، كايو سيزار.