صناع "ضي" يشاركون في مسابقة "أجيال" بمهرجان برلين السينمائي الدولي

يخوض صناع فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) رحلة جديدة في العاصمة الألمانية بمشاركة الفيلم في مسابقة "أجيال" داخل مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته 75، ويعرض الفيلم في خمسة عروض، أولها يوم 19 نوفمبر 2025.

يحضر المهرجان صناع العمل وأبطاله على رأسهم المخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى أبطاله أسيل عمران وبدر محمد، والمؤلف هيثم دبور، والمنتجين أحمد بدوي وفيصل بلطيور، بالإضافة إلى النجم الكبير أحمد حلمي والذي يشارك في الفيلم ضمن عدد من ضيوف الشرف الذين تكتم الصناع على تواجدهم في الفيلم وأثار الأمر ترحيبا من الجمهور والنقاد في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكشف صناع العمل عن أول صور من كواليس العمل، حيث تم تصوير الفيلم في أكثر من 50 موقعا للتصوير في مختلف محافظات مصر، ليشكل تجربة بصرية وإنتاجية مميزة، وتصدى لصورة الفيلم عدسة مدير التصوير عبد السلام موسى ليعكس الرحلة والتجربة البصرية الخاصة بالفيلم.

ولم يكشف صناع العمل عن صور ضيوف الشرف الذين يتواجدون في الفيلم وفي مقدمتهم المطرب الكبير محمد منير والنجوم أحمد حلمي، ومحمد ممدوح، تامر نبيل، أمينة خليل، أحمد عبد الحميد، محمد شاهين، عارفة عبد الرسول، لميس الحديدي، وحنان سليمان.

العناصر خلف الكاميرا تضم الإشراف الفني والديكور والديكور الذي قدمه علي حسام علي ولميس سليمان، بالإضافة إلى مونتاج باهر رشيد، ومنتج تنفيذي محمود متولي.

لا تقل بقية عناصر الفيلم عن الصورة، حيث تم تصميم شريط الصوت ليعكس طبيعة الرحلة ويتمازج مع الأغنيات التي تمتلئ بالفيلم، وقام بتصميم شريط الصوت أحمد صبور، والموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقى مينا سامي.

عن الفيلم

يحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من المصريين منهم : حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

اختيار بطل الفيلم

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.



IMG-20250214-WA0039

IMG-20250214-WA0035

IMG-20250214-WA0036

IMG-20250214-WA0037

IMG-20250214-WA0038

IMG-20250214-WA0030

IMG-20250214-WA0032

IMG-20250214-WA0033

IMG-20250214-WA0034

IMG-20250214-WA0027

IMG-20250214-WA0031

IMG-20250214-WA0029