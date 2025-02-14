وزير الشباب يوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للاعب الكاراتيه يوسف أحمد



حرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على متابعة تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد وذلك بعد تعرضه لإصابة أثناء مباراة ببطولة الجمهورية أدت إلى فقدانه الوعي

تواصل الوزير هاتفيًا مع والد اللاعب للاطمئنان عليه، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل الجهود لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية، وشددً على أن صحة اللاعبين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

لتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والدعم اللازم للاعب، أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالات مكثفة لمتابعة الإجراءات العلاجية والترتيبات الخاصة بحالته، حيث تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لضمان تلقي اللاعب الرعاية الطبية اللازمة بأفضل المستشفيات المتخصصة.

كما بحث الوزير مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سبل تقديم الدعم الكامل للاعب، نظرًا لعمل والد اللاعب ببتروجيت، واحتياجه إلي إجازة لمرافقة ابنه، حيث تم التنسيق بين الوزيرين، لحين تعافي اللاعب بشكل الكامل.

وأوضح صبحي أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تتابع الحالة بشكل مستمر، لضمان توفير كل سبل الدعم والرعاية الصحية للاعب.

وشُكلت لجنة عليا بناءً علي توجيهات الوزير، لمتابعة حالة اللاعب، برئاسة الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية العليا بالوزارة واستاذ القلب والأوعية الدموية، الدكتور علي عبدالمحسن عميد كلية الطب جامعة الأسكندرية، الدكتور محمد صبحي أستاذ القلب والأوعية الدموية جامعة الإسكندرية، الدكتور أسامة ياسين أستاذ أمراض المخ والأعصاب جامعة الأسكندرية، الدكتور شريف وديع أستاذ الرعايات الحرجة ومساعد وزير الصحة للرعايات، الدكتور محمد لطفي أستاذ ورئيس قسم امراض القلب جامعة الإسكندرية، الدكتورة ريهام وجدي مدير عام مستشفي سموحة الجامعي، الدكتور عبد الرحمن مصطفي أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب جامعة الأسكندرية، الدكتور محمد عبدالمحسن مدرس أمراض المخ والأعصاب جامعة الإسكندرية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، علي المسئولين بالاتحاد المصري للكاراتيه؛ بالتواجد لحظيًا مع اللاعب يوسف، وتوفير كافة عوامل السلامة الطبية بالمنافسات.