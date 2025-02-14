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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية وبدنية قوية للاعبي الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية و بدنية قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم،  في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الكرة أو بدونها.

وحرص مايكل موريرا مدرب الأحمال على إعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين البدنية لتقديمه للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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