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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دراما رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل حياة أو موت

حنان مطاوع
حنان مطاوع
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تشارك الفنانة حنان مطاوع في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "حياة أو موت"، وينتمي لنوعية أعمال التشويق والإثارة.

تقدم الفنانة حنان مطاوع شخصية مختلفة لفتاة فاقده البصر، واكدت انها تستعد بشكل جيد لصعوبة تفاصيل الشخصية، وينتمي المسلسل لأعمال الـ ١٥ حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص، هم محور الأحداث في شكل تصاعدي من التشويق والإثارة.

المسلسل بطولة حنان مطاوع، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، رنا رئيس، محمد على رزق، والإخراج هاني حمدي.

يشار الى أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في آخر أعمالها بمسلسل "صفحة بيضا"، بطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، نور محمود، مها نصار، والإخراج أحمد حسن.

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع حياة أو موت مسلسل دراما رمضان