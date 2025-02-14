بيسيرو يجتمع بلاعبي الزمالك قبل انطلاق أول مران له مع الفريق

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورحب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق واللاعبون، بالبرتغالي جوزيه بيسيرو خلال المران الأول له مع الفريق عقب توليه المسؤولية بشكل رسمي بعد إعلان إدارة النادي التعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة موسم ونصف.

ووجه المدير الفني رسالة قوية للاعبين، طالبهم خلالها بالعمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد المزيد من البطولات، وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مصلحة الفريق.

وأكد بيسيرو للاعبين على سعادته بالعمل داخل القلعة البيضاء، مشيراً إلى سعيه لتحقيق البطولات لنادي الزمالك، وهو ما سيتحقق بالعمل والتعاون بين الجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد المنظومة.



وحرص المدير الفني على شرح خطة العمل للاعبين والمطلوب منهم خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.