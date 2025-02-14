أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، السيطرة على بلدتي "زيلينوي بولي" و"داتشنوي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد، مؤكدا تحسين أماكن التموضع التكتيكي للقوات الروسية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": إن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" قامت بتحسين الوضع التكتيكي وسيطرت على بلدتي أوريخوفو-فاسيليفكا وداتشنوي التابعتين لـ "دونيتسك".

كما دحرت تجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 1325 عسكريا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، و17 مدفعا ميدانيا، بما في ذلك خمس مدفعيات غربية الصنع كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.

كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدات دزيرجينسك وياسينوفوي وفوديانوي فتوروي، وزيليوني بولي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3730 عسكريا وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و26 مركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير 36 آلية و26 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها سبع قطع غربية الصنع.

وأعلنت الوزارة في بيانها أن قوات تجمع "الشرق"، تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح والمعدات، بلغت أكثر من 1005 عسكريين والعديد من المعدات الحربية خلال الأسبوع الماضي.