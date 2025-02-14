بعد إعلان انضمامه.. بيسيرو يقود أول مران للزمالك

قاد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب إعلان النادي عن التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف..

يقود بيسيرو التدريبات الجماعية بصحبة جهازه المعاون والذي يضم، نونو بيرسوما مساعد المدرب، وأيمن عبد العزيز مدرباً ، ونونو كارباتو مدرباً لحراس المرمى، ومايكل موريرا مدرباً للأحمال على أن يصل فيتور بيسيرو محلل الأداء إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام للجهاز المعاون.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.