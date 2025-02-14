جاهز لمباراة الإسماعيلي.. إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي

شارك إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مران الفريق الجماعي مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

غاب إمام عاشور عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الثلاثاء الماضي في الدوري.

وتأكدت جاهزيه إمام عاشور بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

كان عاشور فد تعرض لكدمة خفيفة على مستوى الكتف قبل أن يتأكد جاهزيته لدعم الأهلي في مواجهته المرتقبة أمام الإسماعيلي.