وزير الشباب ومحافظ الأقصر يجتمعان بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة الملفات المتعلقة بتطوير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

شهد الاجتماع حضور كل من

أعضاء مجلس النواب ،النائب بهجت الصن، النائب باهي أمين، النائبة زينب السلايمي، والنائبة أماني الشعولي.

ومن أعضاء مجلس الشيوخ: النائب محمد عطالله، والنائب محمد عبدالعليم الضبعاوي.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها خطة تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمحافظة، وسبل توفير الدعم اللازم لتحسين بنيتها التحتية.

مناقشة المبادرات الشبابية التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.



وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارة والجهات التنفيذية والتشريعية في تحقيق رؤية الدولة لدعم الشباب وتوفير بيئة رياضية متطورة. كما شدد على الدور المحوري الذي يلعبه نواب البرلمان في نقل احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بأهمية الشراكة بين مختلف الجهات لدعم قطاع الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز الأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات الشبابية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تعزيز التعاون المشترك لمتابعة تنفيذ المشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة، مع التأكيد على مواصلة عقد لقاءات دورية لمناقشة المستجدات والتحديات والعمل على حلها.