وسام أبو علي جاهز لقيادة هجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

تأكدت جاهزية وسام أبو على مهاجم الأهلي للمشاركة مع الفريق في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

وانتظم وسام أبو علي فى مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا للتواجد في مباراة الإسماعيلي.

استقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غد الأحد فى الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس- أشرف داري- رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أفشة - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار.