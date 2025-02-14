زي النهارده.. كاراجورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 14, شهر فبراير، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها:

عام 273 موت القديس فالنتين بقطع الرأس

وعام 1804 كاراجورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية.



وعام 1859 أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأمريكية.

و عام 1876 ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف.



عام 1878السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشاءه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908.



عام 1879 بدء «حرب الباسيفيكي» وذلك عندما احتلت القوات التشيلية مدينة «أنتوفاغستا» البوليفية.

1899 - الكونغرس الأمريكي يوافق على استعمال آلات التصويت في الانتخابات الاتحادية.

1900 - 20000 من القوات البريطانية تغزو «دولة أورانج الحرة» في جنوب أفريقيا وذلك أثناء حرب البوير الثانية.

وعام 1905 زلزال في جزر أندريانوف بألاسكا بقوة 7.3 على مقياس ريختر، وهو واحد من أكبر الزلازل في الولايات المتحدة.

عام 1908 انتخاب محمد فريد زعيم للحزب الوطني المصري خلفا لمصطفى كامل.

عام 191ولاية أريزونا تصبح الولاية 48 من الولايات المتحدة الأمريكية.

تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت.

1918 الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.

1943 وقوع معركة ممر قصرين عندما قام فيلق أفريقيا الألماني بقيادة إرفين رومل بالهجوم على دفاعات قوات الحلفاء في تونس.

تحرير روستوف بروسيا وذلك بالسنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

عام 1944 ثورة في جاوة على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.

عام 1945 سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي يبدآن القصف الحارق لدريسدن عاصمة مقاطعة ساكسونيا الألمانية.

الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يستقبل ملك السعودية عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأمريكية «كوينزي» في البحيرات المرة في مصر، وبهذا اللقاء قاما بتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

عام 1946إزاحة الستار عن إينياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا.



تأميم بنك إنجلترا.

عام 1949 إعدام يوسف سلمان يوسف و رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.

انعقاد أول اجتماع للكنيست الإسرائيلي.

عام 1956 الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف ينتقد سلفه جوزيف ستالين ويندد بجرائمه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي.

عام 1958 العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.

وعام 1979 متطرفون يختطفون السفير الأمريكي في أفغانستان أدولف دوبس الذي لقي حتفه لاحقًا في معركة بين الشرطة وخاطفيه.

وعام 1982 إضراب عام شامل في الجولان السوري المحتل رفضًا لقرار الكنيست الاسرائيلي بضم هضبة الجولان وفرض القوانين الإسرائيلية عليها.

عام 1989 المرجع الديني روح الله الموسوي الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم الكاتب سلمان رشدي وذلك بسبب روايته «آيات شيطانية».

شركة «يونيون كاربايد» توافق على دفع مبلغ 470 مليون دولار كتعويض للحكومة الهندية لتسببها بكارثة بوبال.

عام 2002 دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك.

عام 2005 - اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري بتفجير سيارته في بيروت.

2006 - حراس المسجد الأقصى يفشلون محاولة تسلل أربعة من المتطرفين اليهود إلى المسجد في ساعات متأخرة من الليل، حيث كانوا يحفرون في مقبرة الرحمة محاولين الوصول إليه.

2009 - الإمارات العربية المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول للاعبة كرة المضرب الإسرائيلية شاهار بير لتشارك في بطولة سوني ايريكسون المقامة في إمارة دبي.

2011 - بدء الاحتجاجات الشعبية في البحرين.

2015 - العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تشهد عدة هجمات تخلف 3 قتلى بينهم المشتبه فيه، و5 جرحى أثناء ندوة بحضور السفير الفرنسي وصاحب الرسوم المسيئة للرسول محمد.

2018 -

جاكوب زوما يستقيل من منصبه كرئيس لجنوب أفريقيا بعد ضغوط من البرلمان الجنوب أفريقي.

مقتل 17 شخصًا وإصابة 14 آخرين في حادثة إطلاق نار في مدرسة مارجوري ستونمان داغلاس في بلدة باركلاند بِفلوريدا.

عام 2019 مقتل 46 عُنصرًا على الأقل من قوات الأمن الهنديةفي تفجيرٍ انتحاري على مقرُبةٍ من بولواما في المنطقة التي تُديرها الهند من كشمير.

