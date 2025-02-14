محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الاشغالات بأحياء الثغر

في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استحابة لشكاوي المواطنين.

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك شن حى غرب حملة مكبرة لإزالة الاشغالات شملت سوق الجمعة، سوق الحمام ، شارع عامود السواري وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٣٥ حالة إشغال متنوع.

وواصل حى المنتزة أول حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام شملت شوارع أحمد عبد الوهاب الرأس السوداء ، شارع ٩ من أحمد عبد الوهاب ، ميدان توريل ، شارع البحرية️ وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٦٥ حالة إشغال متنوع.

وشن حى المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع ملك حفني بحري ، جمال عبد الناصر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٨ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام شملت شوارع حفنى ناصف ، العقبة ، ابن بشير ، الشهيد محمد السيد حفنى ، النصر جرين بلازا ، عبد اللطيف الصوفانى وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٧٠ حالة إشغال متنوع.

وكثف حي وسط حملات إزالة الإشغالات والتعديات التي إستهدفت شوارع باب شرق والعطارين ، بورسعيد ،اسماعيل الفنجري ، عمر لطفي ،سويتر ،إبن شجاع و أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 105 حالة إشغال متنوع.

وقام حي العجمي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع البيطاش الرئيسى، شهر العسل ، الرياض ، الحنفية طريق إسكندرية مطروح ، و أسفرت عن ضبط وإزالة ٧٠ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع الجمرك القديم ووكالة الليمون وميدان التحرير، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ١٨ حالة إشغال متنوع.

بينما قام حي العامرية أول حملة مكبرة لإزالة الاشغالات استهدفت شارع الشرقاوى ، شارع الجمهورية ، عزبة التفتيش والطريق الصحراوى، و أسفرت عن التحفظ على عدد ٢٢ حالة إشغال متنوع و ١٥ حالة إشغال هالك.