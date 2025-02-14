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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضربة أمنية استباقية .. تفاصيل مقتل عناصر إجرامية شديدة الخطورة

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة ومقتل عنصرين شديدى الخطورة الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأسكندرية والبحيرة وضبط 4 آخرين 


إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن 
( الأسكندرية – البحيرة ) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن مصرع ( عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات – سلاح بدون ترخيص – مقاومة سلطات – إطلاق أعيرة نارية " .. ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه ) ، وضُبط الآخرين وبحوزتهم 
( كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام حشيش - 4000 قرص لعقار "التامول" - 15 بندقية "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ) . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية . 
 

إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة شديدى الخطورة الإجرامية وضبط 4 آخرين وزارة الداخلية