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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة "ونحبك" والجمهور يشيد بها

لطيفة
لطيفة
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شاركت الفنانة لطيفه جمهورها، أغنيتها الجديدة "ونحبك"، بعد طرحها على اليوتيوب وجميع منصات الاستماع.

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو للأغنية لتشارك به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/DGDdwb-t07F/?igsh=MTJqMWpkbXE4NnJ0YQ==

وعلقت الفنانة لطيفة على الفيديو "حب العاشق للمعشوق، وعندي شوق يوصلني اندق على بابك ونبوس ترابك، غالي عليا وعايش فيا توه زمان، اسمعوا اغنيتي ونحبك، كاملة على قناتي على يوتيوب".

أشاد الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بالأغنية بشكل كبير، وجاءت التعليقات بالتهنئة على اختيار الكلمات وأدائها الغنائي.

تعيش الفنانة لطيفة حالة من النشاط الفني، بعد طرح أغنيات ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية، وحققت أغنية يا ليالى نجاحاً كبيراً بعد طرحها بساعات على كل منصات الإستماع.

يشار أن الفنانة لطيفة تشارك بعدد من الجولات الفنية خلال الفترة المقبلة داخل مصر وخارجها.

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