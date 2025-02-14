وزير خارجية الفاتيكان: أرض غزة لأهلها وحل الدولتين ينهي الصراع

انتقد وزير خارجية الفاتيكان بييترو بارولين، خطة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من غزة والاستيلاء على القطاع، في ثاني انتقاد شديد لسياسته من مسؤول كاثوليكي بارز هذا الأسبوع.

وقال بارولين، خلال فعالية أقيمت في روما، إنه "يتعين السماح للفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم لا للترحيل، وهذه إحدى النقاط الأساسية"، بحسب وكالة"وفا" الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للفاتيكان عن الكاردينال قوله "كل من ولد وعاش في غزة يتعين أن يبقى على أرضه" مجددا دعوة الفاتيكان إلى ضرورة تطبيق حل الدولتين لإنهاء الصراع.

وجاءت تصريحات بارولين بعد يومين من انتقاد البابا فرنسيس الشديد لإدارة ترامب في رسالة مفتوحة استثنائية قال فيها "ما بني على أساس القوة وليس على أساس حقيقة تساوي جميع البشر في الكرامة بدايته سيئة ونهايته ستكون سيئة".

وعبر العالم العربي عن غضبه، كما عبرت قوى أوروبية عن قلقها الشديد إزاء اقتراح ترامب بتوطين دائم للفلسطينيين خارج قطاع غزة، للسماح بتطوير القطاع ليصبح منتجعا ساحليا تحت سيطرة أميريكية.