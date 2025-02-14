وزير الدفاع الألماني يقترح وضع خطة للأمن الأوروبي حال غياب الدعم الأمريكي

اقترح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن تضع أوروبا خطة واضحة؛ لتحمل المزيد من المسئولية في مجال الأمن، مع ضمان عدم "تعرضها للتهديد" في حال غياب الدعم الأمريكي.

وفي رده على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوروبا لتحمل المزيد من المسئولية عن دفاعها، قال بيستوريوس - على هامش مؤتمر ميونخ للأمن - إنه دون مساعدة الولايات المتحدة، ستكون الدول الأوروبية "غير قادرة على توفير ردع فعال" ضد روسيا خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الحالية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وأوضح ضرورة وضع خارطة طريق أوروبية تهدف إلى "تغيير توزيع الأعباء؛ بحيث يتم تنسيقها بطريقة تضمن عدم وجود فجوات مهارية خطيرة".