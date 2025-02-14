"حماس" تعلن الإفراج عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين غدًا ضمن صفقة تبادل الأسرىِ

الجمعة 14/فبراير/2025 - 04:40 م

أعلنت حركة "حماس"، الإفراج عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة، سيتم الافراج عنهم غدا السبت؛ التزاما باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ فى 19 يناير الماضي.

وذكرت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، عبر منصة "تليجرام"، أن الإفراج يأتي في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم هم: ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويئير هورن.

من جهته، أعلن الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، أن الفصيل قرر الإفراج عن الأسير الإسرائيلي ألكسندر توربانوف، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتأتي هذه التطورات بعد حالة من التوتر والمخاوف من انهيار الاتفاق، إثر إعلان كتائب القسام مطلع الأسبوع عن نيتها تأجيل الإفراج عن الدفعة السادسة، متهمةً الاحتلال بالتنصل من التزاماته الواردة في الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بإدخال الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع، وهو أحد البنود الأساسية التي نصت عليها الصفقة، والتي تمت بوساطة مصرية قطرية أميركية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "والاه" العبري، اليوم الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم يسمِّهما أن "إسرائيل" تتوقع استلام قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستُطلق سراحهم حماس، عبر الوسطاء، ظهر اليوم. وأشار أحد المسؤولين إلى أن "إسرائيل" تأمل في تنفيذ عملية الإفراج كما هو مخطط لها، فيما ذكر آخر أن الأزمة الحالية قد تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.

بدورها، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن التقديرات داخل المستويات السياسية الإسرائيلية تشير إلى أن الدفعة التالية من الصفقة ستُنفذ يوم غد السبت وفقًا للمخطط الأصلي المتفق عليه مع حركة حماس.