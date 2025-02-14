رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد جمال موسيالا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، رسميًا تجديد عقد نجمه الشاب جمال موسيالا حتى 30 يونيو 2030.

مدد بايرن ميونخ عقد نجمه موسيالا، حتى يقطع الطريق على جميع الأندية الأوروبية الكبرى التي كانت تسعى للحصول على خدمات اللاعب الموهوب.

تجديد عقد موسيالا مع بايرن ميونخ

كان عقد صاحب الـ21 عامًا القديم ينتهي في صيف عام 2026 مع بايرن ميونخ، قبل أن يجدد عقده مع البايرن، في ظل رغبة العديد من أندية الدوري الإنجليزي والإسباني في الحصول على خدمات صانع ألعاب منتخب ألمانيا.

منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ في عام 2019 قادمًا من أكاديمية تشيلسي، تألق موسيالا بشكل لافت ليصبح أحد أبرز نجوم العملاق البافاري والكرة الألمانية.

خلال مسيرته مع بايرن ميونخ، حقق موسيالا العديد من الإنجازات، حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

كما شارك موسيالا في 193 مباراة مع فريق بايرن ميونخ الأول، سجل خلالها 58 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة.

ولعب جمال موسيالا 30 مبارة مع بايرن ميونخ خلال الموسم الجاري 2024-2025، مسجلًا 15 هدفًا بالإضافة إلى صناعته لـ8 آخرين.