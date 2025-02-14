ads
الجمعة 14 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

طلاب "السينما بالإسكندرية" يحصدون الجوائز فى مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

مهرجان الاسماعيليه
مهرجان الاسماعيليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت فعاليات الدورة الـــ 26 من مهرجان الاسماعيليه الدولى للافلام التسجيليه والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال والذى شارك فيه طلاب المعهد العالى للسينما - الإسكندرية بمجموعة من الاعمال المتميزة حيث حصل فيلم " داجن " اخراج يوسف امام ، مونتاج مؤمن مصطفى على تنويه خاص فى المهرجان بمسابقة النجوم الجديدة كذلك حصل فيلم " 4 ايام " اخراج اسماعيل جميعى ، سيناريو بثينة الامام ومونتاج ادهم سليمان على جائزة افضل فيلم فى مهرجان الاسماعيليه الدولى للافلام التسجيليه والقصية – مسابقة النجوم الجديدة.
وأعربت " جبارة " عن سعادتها بالمشاركة المتميزة لطلاب المعهد مؤكدة ان مهرجان الاسماعيليه الدولى هو منصة سينمائية دوليه تتيح تبادل الخبارت والتجارب بين صناع الفلام من مختلف انحاء العالم.

الإسكندرية المعهد العالي للسينما المخرجة هالة جلال هرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة هالة جلال مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصير مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية مسابقة النجوم الجديدة