طلاب "السينما بالإسكندرية" يحصدون الجوائز فى مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

اختتمت فعاليات الدورة الـــ 26 من مهرجان الاسماعيليه الدولى للافلام التسجيليه والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال والذى شارك فيه طلاب المعهد العالى للسينما - الإسكندرية بمجموعة من الاعمال المتميزة حيث حصل فيلم " داجن " اخراج يوسف امام ، مونتاج مؤمن مصطفى على تنويه خاص فى المهرجان بمسابقة النجوم الجديدة كذلك حصل فيلم " 4 ايام " اخراج اسماعيل جميعى ، سيناريو بثينة الامام ومونتاج ادهم سليمان على جائزة افضل فيلم فى مهرجان الاسماعيليه الدولى للافلام التسجيليه والقصية – مسابقة النجوم الجديدة.

وأعربت " جبارة " عن سعادتها بالمشاركة المتميزة لطلاب المعهد مؤكدة ان مهرجان الاسماعيليه الدولى هو منصة سينمائية دوليه تتيح تبادل الخبارت والتجارب بين صناع الفلام من مختلف انحاء العالم.