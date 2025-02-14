رغم تفقد فندق وملاعب مركز المنتخبات الوطنية.. حسام وإبراهيم حسن يرفضان إقامة معسكر الفراعنة في 6 أكتوبر

رغم قيام حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، بجولة داخل فندق وملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأثنى التوأم حسام وإبراهيم حسن على مركز المنتخبات وفندق الإقامة المخصص للمنتخب الأول، والمحتويات الخاصة بالفندق وأبرزها صالة الجيم والتجهيزات الطبية، والتي تم إعدادها على أحدث طراز، أكدا أن مركز المنتخبات الوطنية سيكون إضافة قوية للبنية الرياضية التحتية في مصر خلال الفترة المقبلة.

ورغم تفقد المشروع رفض التوأم حسام و إبراهيم حسن إقامة معسكر منتخب مصر المقرر منتصف مارس المقبل، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة لمواجهتى إثيوبيا وسيراليون يومى ١٩ و٢٢ من الشهر نفسه فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ومن المنتظر أن يوجه حسام حسن الدعوة للاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر منتخب مصر المقبل فى بداية مارس، إذ سيرسل اتحاد الكرة إخطارات رسمية لجميع اللاعبين بالخارج والذين سيكونون ضمن القائمة المختارة من قبل «العميد» فى مواجهتى المعسكر المقبل.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٦، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا،وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن ٤ مواجهات فى التصفيات، حقق خلالها الفوز في ٣ مباريات، وتعادل فى مباراة واحدة.

ورفض التوأم حسام و إبراهيم حسن اقامة معسكر الفراعنة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من اكتوبر على عكس رغبة المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الذى يريد إقامة معسكرات المنتخبات الوطنية داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة صدام بين رئيس اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى نظراً لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين.

من ناحية أخرى؛ يواصل منتخب مصر تحت ١٧ سنة، معسكره في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية،التى تحتضنها الأراضى المغربية العام الجاري.

واختار أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر تحت ١٧ سنة ٣٠ لاعبًا،للانضمام للمعسكر المغلق الذى انطلق اليوم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وشهد المعسكر انضمام ٧ لاعبين محترفين ضمن القائمة التى اختارها أحمد الكاس، هم أمير حسن (أوتريخت الهولندي)، كريم البيك(دارمشتات الألماني)، عمر أمين شاكر (برفيرشيلى الإيطالي)، جاريووصفى (أمستردام إف سى الهولندي)، يوسف أحمد وجيه (إس سىبراجا البرتغالي)، ياسين عمرو (جيل فيسنتى البرتغالي) وعمر عبدالعظيم (ليمان إف سى السويسري).

وخاض منتخب مصر تحت ١٧ سنة مباراة ودية امس الخميس، أمام الفريق الأول لنادى النجوم، ضمن استعداداته لمنافسات كأس الأمم الأفريقية.